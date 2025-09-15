Операторов спутниковой связи и ТВ обяжут защитить сигнал криптографией

Операторов спутниковой связи и ТВ обяжут защитить сигнал криптографиейКриптозащита каналов операторов спутниковой связи и ТВ потребует 3 млрд рублей
Минцифры вводит обязательство защищать линии управления спутниками связи и вещания средствами криптографической защиты информации (СКЗИ). Операторы спутниковой связи и вещания должны с марта 2026 г. поставить такое оборудование, предварительно сертифицировав его в ФСБ. Проект соответствующего приказа был опубликован на портале нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
Авторы документа полагают, что «устанавливаемые приказом требования позволят существенно уменьшить вероятность получения несанкционированного доступа к линиям управления спутниками связи и вещания и искажения команд управления ими». Более эффективных мер, чем обеспечение криптографического шифрования, нет, утверждают разработчики.
