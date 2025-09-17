Расходы бизнеса на массовые обзвоны вырастут в шесть раз

Раньше компании платили только за время разговора – например, 30 секунд стоили 50 коп. при тарифе 1 руб. за минуту. Теперь, чтобы дозвониться до клиента, нужно несколько инициаций по 48 коп. каждая. По статистике колл-центра 101internet.ru, а также как маркер по рынку считается, что в среднем дозвониться до клиента можно с пяти попыток, объясняет основатель 101internet.ru Александр Левочкин. В результате стоимость контакта может вырасти до 2,40 руб. за клиента.