ВТБ закупил 13 000 планшетов Kvadra у российской Yadro

Эксперты оценивают стоимость 13 000 планшетов в 450–500 млн руб. исходя из корпоративной стоимости одного планшета с аксессуарами. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в рознице такое устройство с чехлом стоит около 40 000–45 000 руб., но для крупной корпоративной закупки цена может быть в диапазоне 30 000–35 000 за штуку. Сумму всего контракта Бурмистров оценивает в 450 млн руб. Он также отметил, что сейчас ВТБ наиболее активно среди банков переходит на отечественную технику. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, поставка стала частью «долгосрочного партнерства» между ВТБ и Yadro и может оцениваться в 500 млн руб.