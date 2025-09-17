ВТБ закупил 13 000 планшетов Kvadra у российской Yadro

ВТБ закупил 13 000 планшетов Kvadra у российской YadroЭксперты оценивают стоимость контракта в 450–500 млн рублей
Банк ВТБ приобрел 13 000 планшетов Kvadra_T российского производителя Yadro (бренд Kvadra, входит в «Икс холдинг») для работы с клиентами в офисах и на выездных сервисах, сообщил «Ведомостям» представитель банка и подтвердил представитель Yadro. Сумму контракта стороны не раскрывают.
Планшеты произведены по заказу ВТБ «с учетом требований по надежности и функциональности» на заводе полного цикла Yadro в Дубне и работают под управлением собственной операционной системы kvadraOS, говорит представитель банка.
Представитель Yadro уточнил, что kvadraOS может быть глубоко адаптирована под задачи заказчика и легко интегрируется с банковской ИТ-инфраструктурой. ВТБ и Yadro уже обсуждают дальнейшее расширение парка устройств, рассказали в банке.
«Развитие технологий и потребности бизнеса идут по пути повышения мобильности сотрудников. Устройства Kvadra_T позволяют как ускорить обслуживание клиентов в офисах, так и расширять выездной сервис», – отметил вице-президент ВТБ Сергей Китаев. Замруководителя технологического блока банка Сергей Безбогов подчеркнул, что переход на отечественные решения «позволяет гарантировать технологическую независимость сервисов» и «способствует развитию российской отрасли производства» таких устройств.
В компании также сообщили, что поставка ВТБ стала драйвером развития производственной линии в Дубне – на заводе запустили роботизированный участок групповой упаковки с использованием ИИ и технического зрения. Он включает робот-манипулятор с системой технического зрения, автоматическую упаковку и маркировку.
На вопрос «Ведомостей» о происхождении компонентов в Kvadra_T гендиректор Kvadra Дмитрий Черкасов ответил, что «в мире нет ни одной страны с полностью собственной компонентной базой, включая Россию», но компания активно работает с российскими разработчиками и готова быть для них «опорным заказчиком по долгосрочным контрактам».
По словам Черкасова, устройства Kvadra уже используются пятью крупнейшими банками России, крупными телекомоператорами и промышленными предприятиями, а компания продолжает масштабировать сотрудничество с корпоративными и государственными заказчиками.
В июне в рамках пилотного проекта ВТБ уже закупал 5500 таких устройств, писали «Ведомости», а теперь расширил парк на фоне положительной оценки производительности, утверждает представитель Kvadra. Тогда ВТБ приобрел свыше 50 000 ноутбуков, планшетных компьютеров, стационарных телефонов и смартфонов разных отечественных производителей: Yadro, «Рикор» и «Аквариус». Тогда в банке сообщали, что закупки производились на протяжении 2023–2024 гг.
Эксперты оценивают стоимость 13 000 планшетов в 450–500 млн руб. исходя из корпоративной стоимости одного планшета с аксессуарами. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в рознице такое устройство с чехлом стоит около 40 000–45 000 руб., но для крупной корпоративной закупки цена может быть в диапазоне 30 000–35 000 за штуку. Сумму всего контракта Бурмистров оценивает в 450 млн руб. Он также отметил, что сейчас ВТБ наиболее активно среди банков переходит на отечественную технику. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, поставка стала частью «долгосрочного партнерства» между ВТБ и Yadro и может оцениваться в 500 млн руб.