Выручка технологических стартапов выросла на 39% в 2024 году

В 2024 г. наибольшее число стартапов в России пришлось на сферу разработки программного обеспечения (ПО). За год появилось 47 новых компаний, а общее количество действующих участников рынка достигло 587. Совокупная выручка сегмента увеличилась на 37% по сравнению с 2023 г. и составила 76,1 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Т1 (есть в распоряжении «Ведомостей»).