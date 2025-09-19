Выручка технологических стартапов выросла на 39% в 2024 году

Выручка технологических стартапов выросла на 39% в 2024 годуНо в этом году темпы роста стартапов будут ниже, полагают эксперты
В 2024 г. наибольшее число стартапов в России пришлось на сферу разработки программного обеспечения (ПО). За год появилось 47 новых компаний, а общее количество действующих участников рынка достигло 587. Совокупная выручка сегмента увеличилась на 37% по сравнению с 2023 г. и составила 76,1 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Т1 (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Компания проанализировала 4234 российских стартапа из 32 отраслей, включая розничную торговлю, строительство, управление персоналом, здравоохранение, рекламу и маркетинг и др. Совокупный рост выручки этих компаний в 2024 г. по сравнению с 2023 г. составил 39% и превысил 327 млрд руб.
