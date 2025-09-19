МТС запускает международный акселератор с инвестициями до $2 млн на стартап

«MТС Web Services» (входит в группу МТС) запустила международную акселерационную программу для стартапов в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и корпоративных SaaS-решений (ПО, распространяемое по подписочной модели), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Участники смогут получить инвестиции в размере до $2 млн (от 10 млн до 160 млн руб.) на проект, рассказал гендиректор «MТС Web Services» Павел Воронин. По словам источника «Ведомостей», близкого к компании, общий бюджет акселератора может составить около $20 млн.