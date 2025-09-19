Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

МТС запускает международный акселератор с инвестициями до $2 млн на стартап

Компания рассчитывает на проекты в сфере генеративного ИИ и корпоративного SaaS
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«MТС Web Services» (входит в группу МТС) запустила международную акселерационную программу для стартапов в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и корпоративных SaaS-решений (ПО, распространяемое по подписочной модели), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Участники смогут получить инвестиции в размере до $2 млн (от 10 млн до 160 млн руб.) на проект, рассказал гендиректор «MТС Web Services» Павел Воронин. По словам источника «Ведомостей», близкого к компании, общий бюджет акселератора может составить около $20 млн.

Воронин поясняет, что программа будет включать два трека: один – для команд, работающих над решениями на базе генеративного ИИ, второй – для разработчиков софтверных решений и облачных продуктов. После прохождения программы эксперты акселератора выберут команды, которые получат инвестиции.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её