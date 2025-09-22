ФСТЭК готовит правила безопасности для искусственного интеллекта

До конца 2025 г. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) планирует представить проект стандарта по безопасной разработке систем искусственного интеллекта (ИИ) в дополнение к стандарту по безопасной разработке программного обеспечения (ПО). Об этом заявил первый заместитель директора ФСТЭК Виталий Лютиков на форуме BIS-2025. Лютиков уточнил, что речь идет о тех уязвимостях и угрозах, которые специфичны для ИИ, связанных с дата-центричностью, с моделями машинного обучения и т. д.