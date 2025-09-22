Структуру «Газпром нефти» и ГК «Цифра» попросили признать банкротом

Ранее, 28 августа, сам должник обратился в Арбитражный суд с заявлением признать себя банкротом и ввести процедуру наблюдения, говорится в карточке дела. Но суд оставил заявление ЦИП без движения до устранения нарушений при подаче документов в суд.