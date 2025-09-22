Газета
Структуру «Газпром нефти» и ГК «Цифра» попросили признать банкротом

Юрлицо собираются ликвидировать, но долги перед контрагентами по проекту остаются
Анна Устинова
«Цифра»
«Цифра»

Совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ГК «Цифра» – ООО «Цифровая индустриальная платформа» (ЦИП), которое занимается разработкой систем управления промышленными данными, – требуют признать банкротом. С соответствующим заявлением IT-разработчик ООО «Юзтех профешнл» обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это следует из определения, опубликованного 15 сентября в картотеке арбитражных дел. Кредитор требует взыскать с должника 83 млн руб.

Ранее, 28 августа, сам должник обратился в Арбитражный суд с заявлением признать себя банкротом и ввести процедуру наблюдения, говорится в карточке дела. Но суд оставил заявление ЦИП без движения до устранения нарушений при подаче документов в суд.

