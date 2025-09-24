Газета
Главная / Технологии /

Мишустин рассказал о пути к обретению полного суверенитета в микроэлектронике

Правительство готово выделить на достижение этой цели 250 млрд рублей
Ника Сизова
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В ближайшие три года на поддержку отрасли микроэлектроники правительство планирует выделить более 250 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 22 сентября 2025 г. на форуме «Микроэлектроника 2025». Он подчеркнул, что президентом Владимиром Путиным поставлена задача довести годовой выпуск в микроэлектронной промышленности до 6,3 трлн руб. в течение шести лет. Это, уточнил Мишустин, закроет 70% потребностей России.

Объем отрасли микроэлектроники с начала 2025 г. достиг 3,4 трлн руб., к концу года этот показатель должен достичь 3,5 трлн руб., уточнил премьер.

