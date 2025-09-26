Бизнес не устраняет найденные белыми хакерами уязвимости

Российские компании, проводящие пентесты, или оценку защищенности компаний, не устраняют обнаруженные белыми хакерами уязвимости. О такой проблеме рассказал 25 сентября на сессии по информационной безопасности (ИБ) Российского интернет-форума (РИФ-2025) заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов. Сейчас государство не имеет инструментов, чтобы «заставить» компании эти уязвимости устранить, посетовал замминистра. Бездействие компаний в этом отношении приводит к тому, что информация о найденных уязвимостях публикуется на различных отраслевых форумах и в даркнете, что приводит к новым атакам и утечкам, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.