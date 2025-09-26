Серверы на российских процессорах есть лишь примерно у 10% компаний в стране

Серверы на российских процессорах есть лишь примерно у 10% компаний в странеУ российских производителей есть шансы увеличить долю рынка при поддержке государства
Три из четырех (75%) российских компаний используют серверы на процессорах архитектуры х86 американских вендоров Intel или AMD. В 2 раза реже (34%) компании выбирают серверы на процессорах архитектуры ARM, с которой сегодня активно работают китайские вендоры, в частности Huawei. Серверы на российских процессорах «Эльбрус» (архитектура VLIW) и «Байкал электроникс» (архитектура MIPS, ARM и RISC-V) используют только 7 и 5% участников соответственно. Самой непопулярной архитектурой среди компаний стала международная опенсорсная архитектура RISC, ее выбирают только 2% компаний. Такие данные указаны в исследовании дистрибутора IT-оборудования и программного обеспечения (ПО) OCS (есть у «Ведомостей»). Представитель компании уточнил, что компании могли выбирать несколько вариантов ответов.
Исследование проводилось на основе опроса 173 топ-менеджеров крупнейших, крупных и средних компаний металлургической и химической промышленности, телекома, медиарынка, машиностроения, финансов и нефтегазового и угольного комплекса. Представитель OCS уточнил, что к среднему бизнесу в исследовании относятся компании с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб. в год, к крупному – от 2 млрд до 25 млрд руб., а к крупнейшему – свыше 25 млрд руб.