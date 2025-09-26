Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Серверы на российских процессорах есть лишь примерно у 10% компаний в стране

У российских производителей есть шансы увеличить долю рынка при поддержке государства
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Три из четырех (75%) российских компаний используют серверы на процессорах архитектуры х86 американских вендоров Intel или AMD. В 2 раза реже (34%) компании выбирают серверы на процессорах архитектуры ARM, с которой сегодня активно работают китайские вендоры, в частности Huawei. Серверы на российских процессорах «Эльбрус» (архитектура VLIW) и «Байкал электроникс» (архитектура MIPS, ARM и RISC-V) используют только 7 и 5% участников соответственно. Самой непопулярной архитектурой среди компаний стала международная опенсорсная архитектура RISC, ее выбирают только 2% компаний. Такие данные указаны в исследовании дистрибутора IT-оборудования и программного обеспечения (ПО) OCS (есть у «Ведомостей»). Представитель компании уточнил, что компании могли выбирать несколько вариантов ответов.

Исследование проводилось на основе опроса 173 топ-менеджеров крупнейших, крупных и средних компаний металлургической и химической промышленности, телекома, медиарынка, машиностроения, финансов и нефтегазового и угольного комплекса. Представитель OCS уточнил, что к среднему бизнесу в исследовании относятся компании с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб. в год, к крупному – от 2 млрд до 25 млрд руб., а к крупнейшему – свыше 25 млрд руб.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь