Затраты МСП на IT-решения могут вырасти на 15% к концу 2025 года

Затраты МСП на IT-решения могут вырасти на 15% к концу 2025 годаНа цифровизацию бизнеса малые и средние предприятия ежемесячно тратят не больше необходимого
Малые и средние предприятия (МСП) за первую половину 2025 г. потратили на закупку IT-решений 23,2 млрд руб. Это 42% от всех трат МСП на IT за весь 2024 год, когда они составили 54,8 млрд руб. Такими данными с «Ведомостями» поделился руководитель отдела исследований «Рексофт консалтинга» Сергей Сурков.
По его словам, традиционно объем инвестиций в первом полугодии меньше, чем во втором. За весь 2025 год затраты МСП на IT могут вырасти на 15%, а значит, превысят 60 млрд руб., прогнозирует он. Этот показатель будет сопоставим с темпами роста выручки МСП, добавил он.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам