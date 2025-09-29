Затраты МСП на IT-решения могут вырасти на 15% к концу 2025 года

По его словам, традиционно объем инвестиций в первом полугодии меньше, чем во втором. За весь 2025 год затраты МСП на IT могут вырасти на 15%, а значит, превысят 60 млрд руб., прогнозирует он. Этот показатель будет сопоставим с темпами роста выручки МСП, добавил он.