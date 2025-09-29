Газета
Затраты МСП на IT-решения могут вырасти на 15% к концу 2025 года

На цифровизацию бизнеса малые и средние предприятия ежемесячно тратят не больше необходимого
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Малые и средние предприятия (МСП) за первую половину 2025 г. потратили на закупку IT-решений 23,2 млрд руб. Это 42% от всех трат МСП на IT за весь 2024 год, когда они составили 54,8 млрд руб. Такими данными с «Ведомостями» поделился руководитель отдела исследований «Рексофт консалтинга» Сергей Сурков.

По его словам, традиционно объем инвестиций в первом полугодии меньше, чем во втором. За весь 2025 год затраты МСП на IT могут вырасти на 15%, а значит, превысят 60 млрд руб., прогнозирует он. Этот показатель будет сопоставим с темпами роста выручки МСП, добавил он.

