Операторы связи рассказали о проблемах с внедрением маркировки звонков

Корпоративные клиенты операторов связи будут вынуждены платить за маркировку звонков даже в том случае, если абонент, которому они пытались дозвониться, оказался не в сети или его телефон был выключен. При этом массовые автоматические вызовы (МАВ) операторы будут модерировать и пропускать в ручном режиме, потому что автоматический обмен данными о том, какие вызовы можно пропустить, а какие – нет, еще не отлажен. Эти проблемы, связанные с реализацией новых регуляторных требований, обсуждались в середине сентября на встрече экспертов оператора «Билайн» с корпоративными клиентами (у «Ведомостей» есть аудио и видео с мероприятия).