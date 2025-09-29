Операторы связи рассказали о проблемах с внедрением маркировки звонков

Операторы связи рассказали о проблемах с внедрением маркировки звонковМассовые автоматические вызовы они будут модерировать в ручном режиме
Корпоративные клиенты операторов связи будут вынуждены платить за маркировку звонков даже в том случае, если абонент, которому они пытались дозвониться, оказался не в сети или его телефон был выключен. При этом массовые автоматические вызовы (МАВ) операторы будут модерировать и пропускать в ручном режиме, потому что автоматический обмен данными о том, какие вызовы можно пропустить, а какие – нет, еще не отлажен. Эти проблемы, связанные с реализацией новых регуляторных требований, обсуждались в середине сентября на встрече экспертов оператора «Билайн» с корпоративными клиентами (у «Ведомостей» есть аудио и видео с мероприятия).
С 1 сентября в России вступили в силу новые требования Минцифры: все исходящие звонки от юридических лиц и ИП подлежат обязательной маркировке, писали «Ведомости» 2 сентября 2025 г. Норма вошла в первый антифрод-пакет из 30 мер по противодействию мошенничеству, который был принят в апреле 2025 г. Кроме того, с 1 сентября россияне могут ограничить массовые обзвоны или разрешить звонки только от определенных организаций через личный кабинет у мобильного оператора.