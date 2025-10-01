Кредиторы Fplus перешли к требованиям о банкротстве головного юрлица холдинга

Банк «Санкт-Петербург» и «ББР банк» направили заявление в Московский арбитражный суд о признании банкротом ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» – головного юрлица одного из крупнейших IT-холдингов России Fplus. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел (КАД) 26 сентября 2025 г. Сообщения о намерении банков обратиться в суд с признанием банкротства были опубликованы на «Федресурсе» 10 и 12 сентября 2025 г. соответственно.