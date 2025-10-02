Газета
Главная / Технологии /

Злоумышленники начали активно осваивать российские ботнеты

Заражение устройств распространяется по стране: вредоносный трафик все чаще приходит из регионов
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С начала года в России участились ботнет-атаки, во время которых весь вредоносный трафик идет только с территории РФ. С января по конец сентября 2025 г. на такие атаки пришлось 39% от общего числа ботнет-атак, тогда как за тот же период 2024 г. всего 5%. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Servicepipe (компания специализируется на кибербезопасности). Тенденцию по смене географии DDoS-атак подтверждает ведущий аналитик отдела мониторинга информбезопасности (ИБ) компании «Спикател» Алексей Козлов. По его словам, с начала 2025 г. в компании наблюдают, что около 30% ботнетов действуют исключительно с российской территории.

Ботнет – сеть из множества компьютеров или других устройств, подключенных к интернету, которые заражены вредоносным ПО. Благодаря значительным вычислительным ресурсам объединенных устройств ботнеты используются для выполнения сложных кибератак, включая DDoS-атаки, массовую рассылку вредоносного ПО или спама, проведение операций по подбору паролей и даже майнинга криптовалют.

Вы видите 20% этого материала
