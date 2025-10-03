Газета
Главная / Технологии /

Зачем Павлу Дурову понадобился казахский суперкомпьютер

Основатель Telegram анонсировал запуск ИИ-лаборатории в Казахстане
Мария Арялина
Пресс-служба президента Казахстана
Пресс-служба президента Казахстана

Telegram запустит в Казахстане ИИ-лабораторию, где будет разрабатываться технология, совмещающая в себе блокчейн и нейросети, рассказал 2 октября основатель мессенджера Павел Дуров на форуме Digital Bridge в Астане. Первым проектом лаборатории станет совместный проект Telegram и суперкомпьютерного кластера Alem AI, запущенного министерством цифрового развития и искусственного интеллекта (ИИ) Казахстана, рассказал Дуров. Он также напомнил, что в 2024 г. Telegram открыл первый региональный офис в Казахстане.

«Эта технология позволит более чем 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке», – заявил он.

