Главная / Карьера /

Зарплаты директоров по информбезопасности достигли в Москве 1 млн рублей

На уровень дохода влияет дефицит квалифицированных кадров и количество хакерских атак
Мария Арялина
Freepik
Freepik

С 2022 г. по сентябрь 2025 г. медианные зарплаты у топ-менеджеров по информационной безопасности (ИБ) и линейных специалистов в этой сфере выросли более чем на 30%. Об этом говорится в совместном исследовании SuperJob и Positive Technologies, для которого было проанализировано 230 вакансий и 490 резюме из Москвы, 140 вакансий и 360 резюме из Санкт-Петербурга, активных в течение двух последних календарных месяцев.

Медианная заработная плата директоров по кибербезопасности (CISO) в IT-компаниях составляет 500 000 руб. в месяц в Москве и 470 000 руб. в Санкт-Петербурге. Максимальная зарплата таких специалистов в этих городах – 1 млн и 950 000 руб. соответственно. Руководители отделов защиты информации в среднем зарабатывают от 310 00 до 350 000 руб. в месяц, максимально – до 600 000 руб. У специалистов по защите информации медианный заработок составляет 190 000–230 000 руб. в месяц, а максимальный – 400 000 руб.

