Зарплаты директоров по информбезопасности достигли в Москве 1 млн рублей

С 2022 г. по сентябрь 2025 г. медианные зарплаты у топ-менеджеров по информационной безопасности (ИБ) и линейных специалистов в этой сфере выросли более чем на 30%. Об этом говорится в совместном исследовании SuperJob и Positive Technologies, для которого было проанализировано 230 вакансий и 490 резюме из Москвы, 140 вакансий и 360 резюме из Санкт-Петербурга, активных в течение двух последних календарных месяцев.