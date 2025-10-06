Минцифры предложило ввести технейтральность в обмен на выкуп частот 5G

Минцифры обсуждает с телекомрынком введение технологической нейтральности частот LTE для тех операторов связи, которые выиграют на аукционе ресурс для строительства сетей пятого поколения связи (5G). То есть операторы смогут использовать уже имеющиеся частоты LTE для любого стандарта связи, в том числе для развития 5G, но только при условии участия в аукционе, который может пройти до конца года. О прорабатываемых условиях рассказал замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на конференции «Телеком перезагрузка», обратили внимание «Ведомости». «Скорее всего, технейтральность LTE будет доступна только для операторов, которые выиграют на аукционе частоты пятого поколения», – сообщил чиновник. Он не исключил добавления еще «пары лотов» в аукцион, если удастся получить согласования от силового блока.