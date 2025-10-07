Боты-пробивщики стали выкупать украденные базы персональных данных россиян

Telegram-боты для пробива стали активно выкупать утекшие базы персональных данных (ПД) россиян, прежде чем хакеры опубликуют их на теневых форумах и в специализированных Telegram-каналах. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. По данным DLBI, за девять месяцев 2025 г. минимум 20–25 утечек были выкуплены на эксклюзивных условиях владельцами Telegram-ботов, созданных для пробива, с целью дальнейшей розничной перепродажи по запросам пользователей, ранее такого тренда не существовало.