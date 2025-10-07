Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Инвестиции в рынок грузовиков на СПГ к 2035 году оценили почти в 2 трлн рублей

Это позволит вывести на дороги около 100 000 тягачей на сжиженном газе
Артем Гришков
Виталий Белоусов / РИА Новости
Виталий Белоусов / РИА Новости

Формирование парка грузовых автомобилей на сжиженном природном газе (СПГ) примерно в 100 000 единиц к 2035 г. потребует инвестиций в 1,3–1,9 трлн руб., говорится в совместном обзоре Kept, «Роснано» и логистической «дочки» «Камаза» Natcar (документ есть у «Ведомостей»).

Сумма формируется из двух основных составляющих. Около 900 млрд руб., по оценке компаний, необходимо инвестировать в локализацию производства СПГ-тягачей, для того чтобы их парк в стране достиг уровня 10–15% от общего количества аналогичной техники. Другая составляющая – создание малотоннажных СПГ-заводов (МТСПГ) и заправочной инфраструктуры (криоАЗС). На эти цели понадобится от 400 млрд до 1 трлн руб. в зависимости от темпов роста парка техники на сжиженном газе, следует из документа.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте