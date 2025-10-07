Инвестиции в рынок грузовиков на СПГ к 2035 году оценили почти в 2 трлн рублей

Сумма формируется из двух основных составляющих. Около 900 млрд руб., по оценке компаний, необходимо инвестировать в локализацию производства СПГ-тягачей, для того чтобы их парк в стране достиг уровня 10–15% от общего количества аналогичной техники. Другая составляющая – создание малотоннажных СПГ-заводов (МТСПГ) и заправочной инфраструктуры (криоАЗС). На эти цели понадобится от 400 млрд до 1 трлн руб. в зависимости от темпов роста парка техники на сжиженном газе, следует из документа.