ВТБ разработает «этического цензора» для контроля ИИ-помощников

ВТБ разработает «этического цензора» для контроля ИИ-помощниковЭта модель будет проверять ответы других нейросетей в цифровых сервисах
ВТБ совместно с учеными МГУ занялся разработкой ИИ-модели, которая сможет проверять ответы других нейросетей, работающих в цифровых сервисах банка, на этичность ответов и отсутствие галлюцинаций (фактологических ошибок). Об этом проекте «Ведомостям» рассказал зампред правления ВТБ Вадим Кулик.
Сейчас ВТБ использует несколько больших языковых моделей (LLM) в своих сервисах, но какие именно, представитель банка не раскрыл. В 2021 г. ВТБ сообщал о совместном проекте в сфере ИИ с «Яндексом»: тогда голосовой ассистент банка появился в голосовом помощнике «Алиса».
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам