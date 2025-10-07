Газета
Главная / Технологии /

ВТБ разработает «этического цензора» для контроля ИИ-помощников

Эта модель будет проверять ответы других нейросетей в цифровых сервисах
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ совместно с учеными МГУ занялся разработкой ИИ-модели, которая сможет проверять ответы других нейросетей, работающих в цифровых сервисах банка, на этичность ответов и отсутствие галлюцинаций (фактологических ошибок). Об этом проекте «Ведомостям» рассказал зампред правления ВТБ Вадим Кулик.

Сейчас ВТБ использует несколько больших языковых моделей (LLM) в своих сервисах, но какие именно, представитель банка не раскрыл. В 2021 г. ВТБ сообщал о совместном проекте в сфере ИИ с «Яндексом»: тогда голосовой ассистент банка появился в голосовом помощнике «Алиса».

