Затраты на цифровизацию бизнеса в 2025 году могут превысить 6 трлн рублей

Затраты на цифровизацию бизнеса в 2025 году могут превысить 6 трлн рублейНо почти половина компаний все еще остается вовсе не цифровизированой, по оценке экспертов
На цифровизацию за 2024 г. компании различных отраслей потратили 4,88 трлн руб., эти расходы растут ежегодно на 27–28%. А за 2025 г. инвестиции в цифровизацию предприятий могут достигнуть 6,1 трлн руб., сообщила «Ведомостям» руководитель отдела стратегической аналитики компании Usergate Юлия Косова.
Такие данные Usergate получила в ходе анализа 3,2 млн компаний крупного, среднего и малого бизнеса из семи основных отраслей – оптовая и розничная торговля, разведка и добыча полезных ископаемых, химия, финансы, металлургия, транспорт и энергетика, уточнил представитель компании. В Usergate учитывали показатели оборота отрасли, капитальных затрат и затрат на IТ.
