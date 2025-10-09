Газета
Главная / Технологии /

Затраты на цифровизацию бизнеса в 2025 году могут превысить 6 трлн рублей

Но почти половина компаний все еще остается вовсе не цифровизированой, по оценке экспертов
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На цифровизацию за 2024 г. компании различных отраслей потратили 4,88 трлн руб., эти расходы растут ежегодно на 27–28%. А за 2025 г. инвестиции в цифровизацию предприятий могут достигнуть 6,1 трлн руб., сообщила «Ведомостям» руководитель отдела стратегической аналитики компании Usergate Юлия Косова.

Такие данные Usergate получила в ходе анализа 3,2 млн компаний крупного, среднего и малого бизнеса из семи основных отраслей – оптовая и розничная торговля, разведка и добыча полезных ископаемых, химия, финансы, металлургия, транспорт и энергетика, уточнил представитель компании. В Usergate учитывали показатели оборота отрасли, капитальных затрат и затрат на IТ.

