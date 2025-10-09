Бюджетные траты на развитие радиоэлектроники увеличивают более чем в шесть раз

Бюджетные траты на развитие радиоэлектроники увеличивают более чем в шесть разРост происходит на фоне смены модели поддержки – перехода от субсидирования к льготному кредитованию, подчеркивают эксперты
Минпромторг направит 428 млрд руб. с 2026 по 2028 г. на госпрограмму по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности. Из них в 2026 г. на госпрограмму «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» запланировано выделить 186,5 млрд руб., в 2027 г. – 122,4 млрд руб. и в 2028 г. – 119,6 млрд руб. Это следует из заключения комитета Госдумы по промышленности и торговле на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг.», подготовленного к заседанию, прошедшему 7 октября. «Ведомости» ознакомились с документом.
В заключении говорится о том, что в 2026–2028 гг. общий объем финансирования радиоэлектроники увеличен по сравнению с тем, что был предусмотрен в законе № 419-ФЗ, определявшем бюджет на 2025 г. и плановый федбюджет на 2026–2027 гг». В 2026 г. бюджетные ассигнования на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности увеличатся в 6,3 раза, или на 157,1 млрд руб. В 2027 г. бюджетная поддержка отрасли вырастет в 4,8 раза, или на 97,2 млрд руб. Таким образом, говорится в заключении, «совокупный рост за двухлетний период превышает 254 млрд руб., что эквивалентно увеличению почти в 5,7 раза относительно уровня, установленного законом № 419-ФЗ.