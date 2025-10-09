Бюджетные траты на развитие радиоэлектроники увеличивают более чем в шесть раз

В заключении говорится о том, что в 2026–2028 гг. общий объем финансирования радиоэлектроники увеличен по сравнению с тем, что был предусмотрен в законе № 419-ФЗ, определявшем бюджет на 2025 г. и плановый федбюджет на 2026–2027 гг». В 2026 г. бюджетные ассигнования на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности увеличатся в 6,3 раза, или на 157,1 млрд руб. В 2027 г. бюджетная поддержка отрасли вырастет в 4,8 раза, или на 97,2 млрд руб. Таким образом, говорится в заключении, «совокупный рост за двухлетний период превышает 254 млрд руб., что эквивалентно увеличению почти в 5,7 раза относительно уровня, установленного законом № 419-ФЗ.