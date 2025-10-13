Газета
Главная / Технологии /

Соцопросы по телефону остались непромаркированными

Эксперты предполагают, что колл-центры могут звонить с личных сим-карт сотрудников
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Колл-центры научились обходить требование по маркировке звонков от компаний, выступившее в силу с 1 сентября. Звонок проходит с неопознанного номера мобильного телефона, и, только ответив на него, абонент узнает, что ему звонят в рамках проведения соцопроса. С такими звонками с начала октября столкнулись четыре сотрудника «Ведомостей». Тенденцию подтвердили директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин.

Во всех случаях вызовы осуществлялись от лица ВЦИОМа с мобильных номеров, на которых отсутствовал идентификатор компании, которая совершала звонок, рассказали абоненты. При этом в других случаях, например при звонках по поводу доставки, подтверждения брони и проч., у трех абонентов из пяти маркировка организации вызывающего абонента высвечивалась. Еще один абонент признался, что ему «постоянно звонят разные компании без маркировки».

