Соцопросы по телефону остались непромаркированными

Соцопросы по телефону остались непромаркированнымиЭксперты предполагают, что колл-центры могут звонить с личных сим-карт сотрудников
Колл-центры научились обходить требование по маркировке звонков от компаний, выступившее в силу с 1 сентября. Звонок проходит с неопознанного номера мобильного телефона, и, только ответив на него, абонент узнает, что ему звонят в рамках проведения соцопроса. С такими звонками с начала октября столкнулись четыре сотрудника «Ведомостей». Тенденцию подтвердили директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин.
Во всех случаях вызовы осуществлялись от лица ВЦИОМа с мобильных номеров, на которых отсутствовал идентификатор компании, которая совершала звонок, рассказали абоненты. При этом в других случаях, например при звонках по поводу доставки, подтверждения брони и проч., у трех абонентов из пяти маркировка организации вызывающего абонента высвечивалась. Еще один абонент признался, что ему «постоянно звонят разные компании без маркировки».