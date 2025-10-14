Минпромторг рассчитывает на новые субсидии на закупку отечественного софта

Минпромторг рассчитывает на новые субсидии на закупку отечественного софтаТакже предлагается внедрить инструменты поддержки для особо сложных программных продуктов
Минпромторг предложил вернуть механизм субсидирования перехода российских компаний на отечественное программное обеспечение (ПО). С такой инициативой министр промышленности и торговли Антон Алиханов выступил в рамках заседания президиума фракции «Единая Россия» 13 октября 2025 г. «Со следующего года мы хотели бы вернуться к одной из мер поддержки, которая существовала несколько лет назад, – говорил чиновник. – Это, по сути, субсидирование перехода на отечественное ПО наших компаний. Потому что, даже когда решения выпускаются, не всегда компании торопятся [переходить на них]».
«Мы просим поддержать [инициативу] в преддверии очередных чтений по бюджету», – добавил Алиханов. «Мы хотели бы в течение ближайших нескольких лет создать финансовый стимул к более быстрому и скоростному переходу на отечественное ПО», – заявил он. Алиханов не уточнил, какую долю расходов заказчиков софта Минпромторг планирует субсидировать и кто сможет рассчитывать на субсидию.