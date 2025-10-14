Газета
Главная / Технологии /

Минпромторг рассчитывает на новые субсидии на закупку отечественного софта

Также предлагается внедрить инструменты поддержки для особо сложных программных продуктов
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг предложил вернуть механизм субсидирования перехода российских компаний на отечественное программное обеспечение (ПО). С такой инициативой министр промышленности и торговли Антон Алиханов выступил в рамках заседания президиума фракции «Единая Россия» 13 октября 2025 г. «Со следующего года мы хотели бы вернуться к одной из мер поддержки, которая существовала несколько лет назад, – говорил чиновник. – Это, по сути, субсидирование перехода на отечественное ПО наших компаний. Потому что, даже когда решения выпускаются, не всегда компании торопятся [переходить на них]».

«Мы просим поддержать [инициативу] в преддверии очередных чтений по бюджету», – добавил Алиханов. «Мы хотели бы в течение ближайших нескольких лет создать финансовый стимул к более быстрому и скоростному переходу на отечественное ПО», – заявил он. Алиханов не уточнил, какую долю расходов заказчиков софта Минпромторг планирует субсидировать и кто сможет рассчитывать на субсидию.

Вы видите 15% этого материала
