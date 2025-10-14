Минпромторг рассчитывает на новые субсидии на закупку отечественного софта

Минпромторг предложил вернуть механизм субсидирования перехода российских компаний на отечественное программное обеспечение (ПО). С такой инициативой министр промышленности и торговли Антон Алиханов выступил в рамках заседания президиума фракции «Единая Россия» 13 октября 2025 г. «Со следующего года мы хотели бы вернуться к одной из мер поддержки, которая существовала несколько лет назад, – говорил чиновник. – Это, по сути, субсидирование перехода на отечественное ПО наших компаний. Потому что, даже когда решения выпускаются, не всегда компании торопятся [переходить на них]».