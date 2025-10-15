Т2 создает новый бренд в сфере кибербезопасности

Собеседник уточнил, что новый бренд объединит в одну платформу все сервисы безопасности для абонентов, которые уже есть у Т2. Он будет включать антифрод-платформу, партнерские сервисы (в том числе созданные совместно с компанией «Ростелекома» по информбезопасности «Солар»), голосовой ассистент и др. На базе новой платформы запустят и несколько новых антифрод-продуктов, уточнил представитель оператора.