Технологии

Т2 создает новый бренд в сфере кибербезопасности

Инвестиции в новую платформу составят несколько сотен миллионов рублей, полагают аналитики
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Оператор связи Т2 (входит в «Ростелеком») зарегистрировал товарный знак Safewall с целью создания нового бренда в сфере информационной безопасности (ИБ), указано на сайте Роспатента. В заявке на регистрацию товарного знака указано несколько видов классификаторов деятельности, включая услуги шифрования цифровых данных, консультации по защите цифровых данных, защиту информационных систем и др. Запуск нового бренда в сфере кибербезопасности подтвердил «Ведомостям» представитель Т2.

Собеседник уточнил, что новый бренд объединит в одну платформу все сервисы безопасности для абонентов, которые уже есть у Т2. Он будет включать антифрод-платформу, партнерские сервисы (в том числе созданные совместно с компанией «Ростелекома» по информбезопасности «Солар»), голосовой ассистент и др. На базе новой платформы запустят и несколько новых антифрод-продуктов, уточнил представитель оператора.

