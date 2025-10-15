В АНО «Цифровая экономика» подтвердили уход гендиректора Сергея Плуготаренко

В АНО «Цифровая экономика» подтвердили уход гендиректора Сергея ПлуготаренкоЭту должность займет замруководителя Аналитического центра при правительстве Чулпан Госсамова
С 28 октября 2025 г. пост гендиректора АНО «Цифровая экономика» вместо Сергея Плуготаренко займет Чулпан Госсамова. Решение о назначении вынесет собрание учредителей организации, следует из пояснительной записки к повестке заседания (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Представитель АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) подтвердил уход Плуготаренко. По его словам, это связано с переходом топ-менеджера на новое место работы. Какое именно, собеседник не уточнил. В Минцифры отказались от комментариев. Но источник, близкий к правительству, подтвердил «Ведомостям», что кандидатуру Госсамовой предложил курирующий цифровое развитие вице-премьер Дмитрий Григоренко – «для систематизации работы IT-отрасли».
