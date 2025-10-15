Газета
Главная / Технологии /

В АНО «Цифровая экономика» подтвердили уход гендиректора Сергея Плуготаренко

Эту должность займет замруководителя Аналитического центра при правительстве Чулпан Госсамова
Лиана Липанова
Плуготаренко до АНО «Цифровая экономика» более 10 лет руководил Российской ассоциацией электронных коммуникаций
Плуготаренко до АНО «Цифровая экономика» более 10 лет руководил Российской ассоциацией электронных коммуникаций / Андрей Гордеев / Ведомости

С 28 октября 2025 г. пост гендиректора АНО «Цифровая экономика» вместо Сергея Плуготаренко займет Чулпан Госсамова. Решение о назначении вынесет собрание учредителей организации, следует из пояснительной записки к повестке заседания (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Представитель АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) подтвердил уход Плуготаренко. По его словам, это связано с переходом топ-менеджера на новое место работы. Какое именно, собеседник не уточнил. В Минцифры отказались от комментариев. Но источник, близкий к правительству, подтвердил «Ведомостям», что кандидатуру Госсамовой предложил курирующий цифровое развитие вице-премьер Дмитрий Григоренко – «для систематизации работы IT-отрасли».

