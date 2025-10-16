«Газинформсервис» выходит на рынок Ближнего Востока с ИБ-решениями

Он заметил, что открытие местного представительства в ОАЭ возможно в дальнейшей перспективе: «Пока мы работаем через партнера, благодаря которому мы планируем расширять наше присутствие в Эмиратах». «В 2024 г. рынок кибербезопасности ОАЭ достиг $500 млн, а в связи с недавно принятой национальной стратегией кибербезопасности есть все предпосылки к росту рынка по 3,5% в год, т. е. в 1,5 раза в течение следующих восьми лет. Рынок определенно представляет интерес, и здесь у нас есть партнеры, с которыми мы активно взаимодействуем», – уточнил Михайлов. Конкретных партнеров он не раскрыл.