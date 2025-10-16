Газета
Главная / Технологии /

«Газинформсервис» выходит на рынок Ближнего Востока с ИБ-решениями

В 2024 году рынок кибербезопасности ОАЭ достиг $500 млн
Мария Арялина
Reuters
Reuters

Компания «Газинформсервис» выходит на ближневосточный рынок SOC (Security Operations Center, центр оперативного управления безопасностью и реагирования на киберинциденты). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании на IT-выставке GITEX в Дубае. На текущий момент «Газинформсервис» уже ведет переговоры с крупными промышленной и нефтегазовой компаниями, уточнил руководитель GSOC (Global Security Operations Center) компании Александр Михайлов.

Он заметил, что открытие местного представительства в ОАЭ возможно в дальнейшей перспективе: «Пока мы работаем через партнера, благодаря которому мы планируем расширять наше присутствие в Эмиратах». «В 2024 г. рынок кибербезопасности ОАЭ достиг $500 млн, а в связи с недавно принятой национальной стратегией кибербезопасности есть все предпосылки к росту рынка по 3,5% в год, т. е. в 1,5 раза в течение следующих восьми лет. Рынок определенно представляет интерес, и здесь у нас есть партнеры, с которыми мы активно взаимодействуем», – уточнил Михайлов. Конкретных партнеров он не раскрыл.

