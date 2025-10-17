В России появится ассоциация по производству и развитию гуманоидных роботов

В России появится ассоциация по производству и развитию гуманоидных роботовЕе создатели инвестировали уже не менее 400 млн рублей и планируют привлечь до 4 млрд рублей в 2026 году
Российские компании совместно с университетами создадут ассоциацию для разработки антропоморфных (гуманоидных) роботов – «Новая технологическая коалиция» (НТК). В нее войдут компании «Промобот», «Дабл ю экспо», «Айдол», «Корпорация роботов» (входит в ГК «Элемент»), а также четыре исследовательских технических университета – Пермский национальный политех (ПНИПУ), Казанский технический университет (КАИ), Санкт-Петербургский ЛЭТИ и Томский государственный университет ТУСУР.
Ассоциация займется развертыванием отечественной технологической платформы и локализацией критически важных компонентов для разработки и производства гуманоидных роботов. Об этом «Ведомостям» рассказал сооснователь «Промобота» и основатель «Дабл ю экспо» Алексей Южаков.
