«ИКС холдинг» построит крупнейший за пределами Москвы частный технопарк

Строительство должно начаться до конца года
Мария Арялина
Екатерина Волкова
Проект технопарка
Проект технопарка / Пресс-служба «ИКС холдинг»

Разработчик базовых станций и спутников «ИКС холдинг» построит в Нижнем Новгороде крупнейший частный технопарк за пределами Москвы. Его площадь составит более 49 000 кв. м. Центр объединит в себе офисные пространства и технические лаборатории для инженеров, рассказал «Ведомостям» представитель холдинга. «ИКС холдинг» уже утвердил архитектурную концепцию, строительство должно начаться до 2025 г., рассказал представитель компании. Он не называл общий объем инвестиций, но уточнил, что строительство будет осуществляться исключительно на деньги холдинга.

В структуру «ИКС холдинга» входят разработчики софта и оборудования для телекоммуникаций Yadro, «Цитадель», «Бастион», «Криптонит», разработчик софта для обеспечения информбезопасности «Гарда», а также разработчик и оператор сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440». Количество сотрудников превышает 14 000 человек, 70% из которых – инженеры. По итогам 2024 г. выручка холдинга выросла более чем на 60% и составила более 264 млрд руб., сообщал генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков на форуме «Ведомостей» «Телеком 2025» в апреле.

