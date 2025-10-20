«ИКС холдинг» построит крупнейший за пределами Москвы частный технопарк

Разработчик базовых станций и спутников «ИКС холдинг» построит в Нижнем Новгороде крупнейший частный технопарк за пределами Москвы. Его площадь составит более 49 000 кв. м. Центр объединит в себе офисные пространства и технические лаборатории для инженеров, рассказал «Ведомостям» представитель холдинга. «ИКС холдинг» уже утвердил архитектурную концепцию, строительство должно начаться до 2025 г., рассказал представитель компании. Он не называл общий объем инвестиций, но уточнил, что строительство будет осуществляться исключительно на деньги холдинга.