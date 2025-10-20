«Дочка» промышленного IT-интегратора «Ультиматек» привлекла 300 млн рублей

«Дочка» промышленного IT-интегратора «Ультиматек» привлекла 300 млн рублейСредства пойдут на развитие решений для импортозамещения продуктов Siemens, Honeywell, AspenTech и ABB
Холдинг по разработке программного обеспечения (ПО) «Экспанта», входящий в состав интегратора промышленных цифровых решений «Ультиматек», привлек 300 млн руб. от фонда АО «Гранит капитал». Об инвестиции «Ведомостям» рассказали стороны сделки. «Ультиматек» принадлежит бывшему менеджеру ГК «Цифра» Павлу Растопшину, основным инвестором «Гранит капитала» является технологический предприниматель Евгений Васильев.
ООО «Экспанта» начало операционную деятельность в 2023 г. с уставным капиталом 100 000 руб. 83,96% в компании принадлежит «Ультиматеку», 11,22% – генеральному директору Александру Смоленскому, 4,81% – управляющему директору Илье Измайлову, следует из «СПАРК-Интерфакса». В 2024 г. выручка холдинга составила 212 млн руб., чистая прибыль – 38 млн руб.