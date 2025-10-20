«Дочка» промышленного IT-интегратора «Ультиматек» привлекла 300 млн рублей

ООО «Экспанта» начало операционную деятельность в 2023 г. с уставным капиталом 100 000 руб. 83,96% в компании принадлежит «Ультиматеку», 11,22% – генеральному директору Александру Смоленскому, 4,81% – управляющему директору Илье Измайлову, следует из «СПАРК-Интерфакса». В 2024 г. выручка холдинга составила 212 млн руб., чистая прибыль – 38 млн руб.