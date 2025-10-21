Представители ИТ-отрасли попросили сохранить льготы по НДС

Министр цифрового развития Максут Шадаев в своем обращении в Telegram-канале заявлял, что, несмотря на отмену льгот по НДС для покупки российских программных продуктов в условиях ужесточения регуляторики по КИИ и введения запретов на использование зарубежных продуктов, Минцифры рассчитывает, что удастся и дальше поддержать рост спроса в корпоративном сегменте на отечественные решения. Он также уточнял, что для отрасли будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.