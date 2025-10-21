Газета
Представители ИТ-отрасли попросили сохранить льготы по НДС

Благодаря нынешним мерам рынок рос ускоренными темпами, отмечают они
Ника Сизова
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

IТ-ассоциации попросили правительство отказаться от инициативы Минфина по отмене льготы на уплату НДС при реализации прав на российское программное обеспечение (ПО), предложенной регулятором 29 сентября 2025 г. Два письма с просьбой пересмотреть меру были направлены 20 октября 2025 г. премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину от исполнительного директора АПКИТ Николая Комлева, президента ассоциации «МИТ – Мы ИТ» Евгения Титаренко и президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова (есть в распоряжении «Ведомостей»). Комлев и Титаренко подтвердили «Ведомостям» отправку писем.

Министр цифрового развития Максут Шадаев в своем обращении в Telegram-канале заявлял, что, несмотря на отмену льгот по НДС для покупки российских программных продуктов в условиях ужесточения регуляторики по КИИ и введения запретов на использование зарубежных продуктов, Минцифры рассчитывает, что удастся и дальше поддержать рост спроса в корпоративном сегменте на отечественные решения. Он также уточнял, что для отрасли будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.

