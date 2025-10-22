Видеоигровая индустрия попросила правительство о налоговых льготах

Это индустриальное объединение (включает в себя более 300 экспертов из крупных видеоигровых компаний), в частности, предложило освободить российских разработчиков и издателей видеоигр от уплаты НДС с продаж игр и ПО на локальном рынке, а также закрепить для них льготную ставку страховых взносов на уровне 7,6%. Кроме того, в Организации развития видеоигровой индустрии попросили освободить видеоигровые студии от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет.