Главная / Медиа /

Видеоигровая индустрия попросила правительство о налоговых льготах

Возможное повышение налоговой нагрузки может привести к очередному витку релокации разработчиков игр
Дмитрий Игнатьев
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой закрепить новые налоговые льготы для студий – разработчиков и издателей видеоигр. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», Овчинников подтвердил его отправку.

Это индустриальное объединение (включает в себя более 300 экспертов из крупных видеоигровых компаний), в частности, предложило освободить российских разработчиков и издателей видеоигр от уплаты НДС с продаж игр и ПО на локальном рынке, а также закрепить для них льготную ставку страховых взносов на уровне 7,6%. Кроме того, в Организации развития видеоигровой индустрии попросили освободить видеоигровые студии от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет.

