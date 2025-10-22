Газета
Главная / Технологии /

Софт и железо для ИИ включат в реестр Минцифры

Участники рынка не уверены, что смогут выполнить все необходимые требования
Ника Сизова
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры введет специальные требования для производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК), подходящих для работы с решениями в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Новые требования позволят продуктам этих компаний попасть в реестр российского программного обеспечения (ПО). Проект постановления правительства, подготовленный Минцифры, был направлен компаниям – производителям ПАКов для обсуждения. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили представители Минцифры и Минпромторга.

«Минцифры взаимодействует с отраслевым сообществом и, учитывая потребности отрасли, в рамках межведомственного взаимодействия направило предложения по установлению требований к технически сложным ПАКам для ИИ», – сообщил представитель Минцифры. Он также подчеркнул, что ПАК для ИИ включается в уже существующий реестр отечественного ПО и новый реестр создаваться не будет. Проект направлялся на согласование в Минпромторг, уточнил представитель министерства. «С нашей стороны были подготовлены замечания и предложения к проекту, – сообщил он. – Вопрос соответствия производителей устанавливаемым требованиям прорабатывается с отраслевыми предприятиями».

