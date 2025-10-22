Продажи тонких клиентов за три квартала могли превысить 4 млрд рублей

Российский рынок тонких клиентов (продажи с начала года) в 2024 г. уложился в диапазон 3–3,5 млрд руб., или около 100 000 устройств, рассказал менеджер по развитию SIEM (системы управления событиями в сфере информбезопасности) компании Usergate Дмитрий Чеботарев. В 2025 г. этот сегмент может превысить 4 млрд руб., считает он. Директор департамента управления продуктовым портфелем Getmobit Василий Шубин оценивает сегмент скромнее. По его мнению, классический рынок тонких клиентов составляет примерно 70 000 устройств в год при условии, что они поставляются совместно с ПО для централизованного управления, или 120 000 «голых» устройств. Доступный рынок для производителей тонких клиентов сейчас может составлять 2,2 млрд руб. в год, в то время как рынок ПО для тонких клиентов – от 1,6 млрд руб., говорит Шубин.