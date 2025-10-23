Операторы связи хотят упростить иностранцам получение российской сим-карты

Мобильный оператор МТС предлагает упростить процесс получения иностранцами российских сим-карт. Об этом заявил вице-президент по работе с органами государственной власти МТС Андрей Рего на форуме «Спектр-2025». Предложение топ-менеджера прозвучало на сессии с участием регуляторов – МВД и ФСБ, а также других крупных операторов связи – «Ростелекома», «Мегафона» и «Билайна». По словам Рего, МТС предлагает разрешить «масштабировать» идентификацию иностранца через ruID так, чтобы еще до пересечения российской границы он мог сформировать учетную запись на «Госуслугах».