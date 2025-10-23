Газета
Главная / Технологии /

Операторы связи хотят упростить иностранцам получение российской сим-карты

Новая идентификация с биометрией уже снизила у МТС число полученных приезжими симок в 5 раз
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мобильный оператор МТС предлагает упростить процесс получения иностранцами российских сим-карт. Об этом заявил вице-президент по работе с органами государственной власти МТС Андрей Рего на форуме «Спектр-2025». Предложение топ-менеджера прозвучало на сессии с участием регуляторов – МВД и ФСБ, а также других крупных операторов связи – «Ростелекома», «Мегафона» и «Билайна». По словам Рего, МТС предлагает разрешить «масштабировать» идентификацию иностранца через ruID так, чтобы еще до пересечения российской границы он мог сформировать учетную запись на «Госуслугах».

Представители «Мегафона», T2 и «Билайна» в ответ на запросы «Ведомостей» поддержали упрощение процедуры для получения сим-карт в туристических целях.

