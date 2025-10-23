В IT-сфере совершено почти 500 000 преступлений за восемь месяцев 2025 года

За период с января по август 2025 г. с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) было совершено 471 500 преступлений. Больше половины из них – 51,1% – составило мошенничество. Об этом на форуме «Спектр 2025» 22 октября 2025 г. заявил заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ (УБК, киберполиции) МВД России Максим Толкачев.