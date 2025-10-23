Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В IT-сфере совершено почти 500 000 преступлений за восемь месяцев 2025 года

Атаки злоумышленников стали более точечными, а мошеннический трафик перетекает в новые приложения
Ника Сизова
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

За период с января по август 2025 г. с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) было совершено 471 500 преступлений. Больше половины из них – 51,1% – составило мошенничество. Об этом на форуме «Спектр 2025» 22 октября 2025 г. заявил заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ (УБК, киберполиции) МВД России Максим Толкачев.

Преступления с использованием ИКТ в сфере незаконного оборота наркотиков составили 17,2%, уточнил Толкачев. Еще 11,9% преступлений МВД классифицировало как кражи, 9,7% преступлений были совершены в сфере компьютерной информации. 4% от всех преступлений с ИКТ были экономической направленности (остальные группы – 6,1%), добавил он.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь