В IT-сфере совершено почти 500 000 преступлений за восемь месяцев 2025 года

В IT-сфере совершено почти 500 000 преступлений за восемь месяцев 2025 годаАтаки злоумышленников стали более точечными, а мошеннический трафик перетекает в новые приложения
За период с января по август 2025 г. с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) было совершено 471 500 преступлений. Больше половины из них – 51,1% – составило мошенничество. Об этом на форуме «Спектр 2025» 22 октября 2025 г. заявил заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ (УБК, киберполиции) МВД России Максим Толкачев.
Преступления с использованием ИКТ в сфере незаконного оборота наркотиков составили 17,2%, уточнил Толкачев. Еще 11,9% преступлений МВД классифицировало как кражи, 9,7% преступлений были совершены в сфере компьютерной информации. 4% от всех преступлений с ИКТ были экономической направленности (остальные группы – 6,1%), добавил он.
