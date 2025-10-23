Рынок российских товаров и услуг в ИКТ за полугодие составил 4 млрд рублей

Согласно приведенным в презентации данным, рынок производителей электроники и микроэлектронных компонентов вырос на 20,5%, рынок IT-услуг – на 14,6% (абсолютных показателей не приводится). Помимо этого, по данным НИУ ВШЭ, количество работников IT-отрасли во II квартале 2025 г. выросло на 147 000 человек, или на 9,6%, и на конец первого полугодия этот показатель составил 1,7 млн занятых. При этом, отмечают исследователи, дополнительная потребность в кадрах в секторе снизилась: так, на конец II квартала 2025 г. в отрасли было открыто 76 800 вакансий, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.