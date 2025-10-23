Рынок российских товаров и услуг в ИКТ за полугодие составил 4 млрд рублей

Рынок российских товаров и услуг в ИКТ за полугодие составил 4 млрд рублейНо в случае введения новых налоговых норм рост сегмента значительно замедлится, убеждены эксперты
Отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в первом полугодии 2025 г. увеличила объем продаж товаров, работ и услуг на почти 13% год к году и достигла 4 трлн руб., следует из презентации Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которая есть в распоряжении «Ведомостей». При подсчете экспертами учитывались только товары собственного производства, а также работы и услуги, выполненные собственными силами. Стоимость таких перепродаваемых товаров, как IT-оборудование, лицензии и т. п, не учитывались.
Согласно приведенным в презентации данным, рынок производителей электроники и микроэлектронных компонентов вырос на 20,5%, рынок IT-услуг – на 14,6% (абсолютных показателей не приводится). Помимо этого, по данным НИУ ВШЭ, количество работников IT-отрасли во II квартале 2025 г. выросло на 147 000 человек, или на 9,6%, и на конец первого полугодия этот показатель составил 1,7 млн занятых. При этом, отмечают исследователи, дополнительная потребность в кадрах в секторе снизилась: так, на конец II квартала 2025 г. в отрасли было открыто 76 800 вакансий, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.