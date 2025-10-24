Газета
Главная / Технологии /

Путин поручил присоединиться к конвенции ООН против киберпреступности

Но эксперты сомневаются в реализуемости соглашения в текущей геополитической обстановке
Мария Арялина
Freepik
Freepik

Россия присоединится к международной конвенции ООН против киберпреступности, принятой Генассамблеей в конце декабря 2024 г. Конвенцию президент России Владимир Путин поручил подписать Генеральной прокуратуре. Это состоится на конференции стран – участниц ООН в Ханое 25 ноября. После подписания для вступления документа в силу каждая из стран-участниц должна будет ратифицировать его на уровне законодательных органов власти.

Конвенция объединяет усилия стран, имеющих огромный опыт в сфере кибербезопасности, говорит руководитель международных GR-проектов ГК «Солар» Алан Хубаев. Документ стал первым за 20 лет правовым актом ООН в данной сфере, говорится на сайте организации.

