Путин поручил присоединиться к конвенции ООН против киберпреступности

Россия присоединится к международной конвенции ООН против киберпреступности, принятой Генассамблеей в конце декабря 2024 г. Конвенцию президент России Владимир Путин поручил подписать Генеральной прокуратуре. Это состоится на конференции стран – участниц ООН в Ханое 25 ноября. После подписания для вступления документа в силу каждая из стран-участниц должна будет ратифицировать его на уровне законодательных органов власти.