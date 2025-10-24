Частотный ресурс для развертывания 6G оказался свободнее 5G

С 2019 г. мобильные операторы неоднократно заявляли, что выставляемый государством на аукцион для 5G диапазон 4800–4990 МГц может использоваться лишь как дополнительный, а приоритетным является «золотой диапазон» 3400–3800 МГц. Среди основных недостатков выделенного диапазона игроки рынка называли отсутствие клиентского оборудования и малую дальность действия базовых станций. Его освоение потребует установки большего числа станций и инвестиций.

Аукцион Минцифры планировало провести до конца 2025 г., писали «Ведомости». В торгах должны были участвовать два лота в полосе 4800–4990 МГц. Изначально планировалось, что стоимость лотов будет начинаться с 26,2 млрд и 21,2 млрд руб. В начале октября Минцифры заявило, что победители аукциона смогут применить принцип технейтральности к уже имеющимся частотам и использовать их под 5G, также ведомство планировало отказаться от стартовой цены аукциона. Но 16 октября Минцифры отменило аукцион в этом году.

На форуме «Спектр-2025» директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур объяснил отмену несогласием операторов с условиями торгов. «Мы обсуждаем и условия выделения, сроки, формат, в том числе самих обременений по покрытию городов-миллионников и иных городов, и в том числе вопрос использования других частот в режиме технологической нейтральности», – сказал он. По словам Тура, в ближайшее время Минцифры должно вернуться с уточнением условий аукциона.