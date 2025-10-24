Частотный ресурс для развертывания 6G оказался свободнее 5G

Частотный ресурс для развертывания 6G оказался свободнее 5GПотенциально для операторов может быть доступно до 2 ГГц спектра
Свободные частоты для развития технологии 6G в России будет найти проще, чем для 5G. Об этом на форуме «Спектр-2025» сообщил директор Центра исследований перспективных беспроводных технологий связи ФГАУ «НИЦ Телеком» (подведомственно Минцифры) Евгений Девяткин. По его словам, исследование показало, что для шестого поколения связи потенциально может быть выделено до 2 ГГц спектра на всех операторов связи. А необходимые для полноценного развертывания сетей 5G частоты в России по-прежнему заняты силовыми структурами, и вопрос их передачи операторам сейчас не рассматривается.
«С [доступностью частот для] 6G ситуация изначально чуть проще, потому что там тоже есть спецсредства, но их загруженность чуть ниже, чем в диапазоне 3500 МГц (является приоритетным для развертывания сетей 5G. – «Ведомости»), и менее критичная, – заявил Девяткин. – Плюс у нас несколько таких диапазонов, и мы будем принимать во внимание, что уже ранее выданные диапазоны частот могут со временем по принципу технологической нейтральности перейти для использования технологии 6G». Принцип технейтральности подразумевает, что уже имеющиеся частоты GSM, 3G, LTE или 5G операторы смогут использовать для любого стандарта связи, в том числе последующих поколений.
Девяткин отметил, что под 6G могут быть выделены диапазоны 4,4–4,8, 7,1–7,25 и 14,8–15,3 ГГц. Мировым стандартом для сетей 6G определен диапазон 6–7 ГГц, уточнил независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.
Что должна уметь сеть 6G
Каждая следующая технология связи показывает более совершенные характеристики в части скорости передачи данных, надежности, а также уменьшается задержка, рассказал Девяткин в ходе выступления. У 6G увеличивается плотность подключения по сравнению с 5G, т. е. для создания сети в этом поколении связи базовых станций нужно больше, поэтому для нее подходят более высокие частоты, чем для 5G.
Основной особенностью 6G является иммерсивная связь, т. е. переход от интернета вещей к интернету чувств и ощущений, для чего должны появиться устройства, позволяющие ощущать виртуальный мир как часть физического. В таком случае инфраструктура интегрируется с ИИ, который способствует улучшению технических и технологических параметров планирования и структурирования топологии сетей связи. Для 6G также предполагается появление гибридной связи, т. е. совмещение спутниковой, мобильной и фиксированной сетей.
Девяткин призвал уже сейчас разработать мероприятия по рациональному использованию спектра, чтобы к моменту утверждения мирового стандарта для шестого поколения связи РФ понимала, в каких диапазонах он будет развиваться, и ресурс был доступен для внедрения. «Необходимо проводить аудит и совместное обсуждение со всеми пользователями, включая силовые блоки, на предмет того, насколько реально использовать доступный частотный ресурс», – заявил он.
Операторам частот не хватает
Нехватка частотного ресурса является проблемой для операторов связи, ухудшается эффективность инфраструктуры: падает скорость интернета, возникают проблемы с загрузкой контента, страдает качество соединения. В России на операторов приходится в совокупности 670 МГц, в США – около 1000 МГц, в Японии – более 1350 МГц, сообщил в ходе выступления директор по регуляторным вопросам «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Константин Зудин. «Япония – это мечта для оператора связи, там выделено все, что можно, – отметил он. – Есть надежда, что российская отрасль будет располагать суммарно примерно 850 ГГц, ведь в последний раз спектр выделяли 10 лет назад». По его словам, «время выделять новый спектр давно пришло, ведь без спектра не будет 5G, а без 5G не будет 6G».
В настоящий момент работа по 6G проводится в рамках исследовательского цикла Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-27), подтвердил представитель Минцифры «Ведомостям». В ходе цикла делегация России выступает в поддержку полос частот, представляющих интерес для страны при развитии будущих сетей 6G, говорит он. Собеседник также подтвердил обсуждение возможности использования частот, перечисленных Девяткиным. «Наиболее перспективные – 4400–4800 и 7125–7250 МГц. В целом ситуация с распределением частот для сетей 6G представляется более благоприятной, чем это было при появлении 5G», – добавил представитель Минцифры.
Опрошенные «Ведомостями» операторы связи и эксперты заявили, что о доступности спектра 6G говорить рано без решения вопроса с доступностью частотного ресурса в предыдущем поколении связи. «Стандарта 6G на сегодняшний день не существует: международные организации, включая 3GPP и ITU, пока формируют требования к услугам и параметрам спектра, – обращает внимание представитель «Мегафона». – В России практическая работа по 6G пока не ведется – речь идет лишь о мониторинге международных инициатив и исследовательских проектах». По его словам, потенциально доступный объем спектра в 2 ГГц может быть определен «только после согласования международных стандартов».
Схожей позиции придерживается и представитель T2. «Крайне рано говорить о специфике работы сетей 6G, так как сама технология в стадии исследования и описания», – говорит он. По оценке вендоров, на которые ссылается оператор, для диапазона пригодны частоты 7–24 ГГц. Более высокие диапазоны вызывают сомнения в окупаемости сетей, поскольку потребуют установки оборудования едва ли не в каждой квартире, возможно в виде хот-спота или локальной зоны доступа.
Более насущной для рынка сейчас представляется проблема технологии 5G, оптимальным для которой операторы по-прежнему считают спектр 3400–3800 МГц, говорят представители T2 и «Мегафона».
Представитель «Билайна» воздержался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в МТС.
Можно ли перескочить через 5G
Нежелательно перескакивать через поколение связи, отмечает Бойко. Но технически это возможно в зависимости от обстоятельств, считает эксперт. Внутри помещений можно создавать подключения гаджетов, например очков виртуальной реальности, к компьютеру. Но если говорить о применениях на улице, то пропуск этапа 5G усложнит процессы обеспечения преемственности и совместимости, говорит он.
На создание сети 5G в столицах регионов России к 2030 г. на отечественном оборудовании в нацпроект «Экономика данных» планировалось заложить до 629 млрд руб., из которых только 27 млрд руб. планировалось выделить из бюджета. На 6G потребуется во много раз больше, подчеркивает Бойко. «Технологии 5G уже более 10 лет, можно было серьезно опираться на выполненные за рубежом исследования. А 6G – это не небольшой апгрейд 5G, а попытка создать новую глобальную вычислительно-коммуникационную инфраструктуру», – отметил он.
Невыдающиеся частоты
Аукцион Минцифры планировало провести до конца 2025 г., писали «Ведомости». В торгах должны были участвовать два лота в полосе 4800–4990 МГц. Изначально планировалось, что стоимость лотов будет начинаться с 26,2 млрд и 21,2 млрд руб. В начале октября Минцифры заявило, что победители аукциона смогут применить принцип технейтральности к уже имеющимся частотам и использовать их под 5G, также ведомство планировало отказаться от стартовой цены аукциона. Но 16 октября Минцифры отменило аукцион в этом году.
На форуме «Спектр-2025» директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур объяснил отмену несогласием операторов с условиями торгов. «Мы обсуждаем и условия выделения, сроки, формат, в том числе самих обременений по покрытию городов-миллионников и иных городов, и в том числе вопрос использования других частот в режиме технологической нейтральности», – сказал он. По словам Тура, в ближайшее время Минцифры должно вернуться с уточнением условий аукциона.
Сейчас 6G рассматривается как стандарт для передачи гигантских объемов данных на небольшие расстояния в прямой видимости и для него предусмотрены частоты 6000 МГц, продолжает Бойко. Для России это очередная проблема, так как диапазон 5900–6400 МГц выделен под WiFi 6E, а 6400–7100 ГГц зарезервирован за спецпользователями, указал он. Но в высоком диапазоне (95 ГГц – 3 ТГц) участок в 2 ГГц найти было бы возможно, полагает эксперт. В то время как для 5G годятся практически все ранее выданные операторам частоты: 700, 800, 900, 1800, 2100, 2500–2600 МГц, а также невыданные 3400–4000 МГц, указал он.
Но частотные ограничения – не единственная проблема задержки с развитием новых технологий. По мнению генерального директора ФГУП «Космическая связь», бывшего замминистра связи России (2012–2020) Алексея Волина, сегодня ничто не мешает ввести 5G на всей территории России. «Мы видим проблему не в технологиях, – сказал он. – У нас на сегодняшний день технологии и предложения сильно опережают спрос и экономические возможности. Спроса нет, и никто за это заплатить пока не готов». Ту же проблему Волин видит и с 6G: «Это вопрос экономики и вопрос потребности у потребителя, потому что переход на новый уровень требует бо́льших затрат как от операторов, так и от абонентов».