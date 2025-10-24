Газета
Главная / Технологии /

Девелоперы обзавелись российским софтом для планирования и проектирования

31% крупных участников рынка используют самописные решения
Ника Сизова
Екатерина Волкова
Российские девелоперы импортозаместили бОльшую часть ERP-решений (Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов): доля отечественных продуктов в этом классе достигла 74%. В то же время доля российских ТИМ (технологии информационного моделирования) составила 51% в своем классе. Такой уровень проникновения отечественных продуктов связан с тем, что отечественные ERP-решения более зрелые и внедряются дольше, а системы ТИМ моложе и зачастую не обеспечивают бесшовной интеграции. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра АО «Сисофт девелопмент».

В ходе исследования были опрошены 12 крупнейших федеральных застройщиков, на которых приходится более 20% строящегося жилья в 2025 г.

