Девелоперы обзавелись российским софтом для планирования и проектирования

Российские девелоперы импортозаместили бОльшую часть ERP-решений (Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов): доля отечественных продуктов в этом классе достигла 74%. В то же время доля российских ТИМ (технологии информационного моделирования) составила 51% в своем классе. Такой уровень проникновения отечественных продуктов связан с тем, что отечественные ERP-решения более зрелые и внедряются дольше, а системы ТИМ моложе и зачастую не обеспечивают бесшовной интеграции. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра АО «Сисофт девелопмент».