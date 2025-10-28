Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Разработчик железа Yadro запустил производство мини-ПК под брендом Kvadra

В Kvadra было вложено 3 млрд руб., до 10% этой суммы могло пойти на мини-ПК, полагают эксперты
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Kvadra (бренд «Икс холдинга») запускает в производство и продажу мини-ПК – персональный компьютер в мини-корпусе для корпоративных задач. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор ООО «Ядро клиентские системы» (работает под брендом Kvadra) Дмитрий Черкасов. Инвестиции в проект он не раскрыл, но уточнил, что совокупные вложения в Kvadra за два года составили 3 млрд руб.

Мини-ПК – это полнофункциональный компьютер, заключенный в компактный корпус. Аналогично стандартному ПК он оснащен процессором, оперативной памятью и накопителем. Такие устройства используются в основном для оснащения рабочих мест офисного персонала в корпоративном сегменте, пояснил Черкасов. В силу своего размера они позволяют оптимизировать рабочее пространство и сократить потребление электроэнергии, говорит он.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте