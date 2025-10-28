Разработчик железа Yadro запустил производство мини-ПК под брендом Kvadra

Kvadra (бренд «Икс холдинга») запускает в производство и продажу мини-ПК – персональный компьютер в мини-корпусе для корпоративных задач. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор ООО «Ядро клиентские системы» (работает под брендом Kvadra) Дмитрий Черкасов. Инвестиции в проект он не раскрыл, но уточнил, что совокупные вложения в Kvadra за два года составили 3 млрд руб.