IT-отрасль обсудила возможность введения уголовки за пиратство софта

Идея вызвала жаркую дискуссию среди присутствующих. В частности, Касперская настаивала на том, что российские пользователи сейчас при всем желании не могут оплатить лицензии на иностранный софт, например лицензии на ОС Windows (продукт американской Microsoft). Комлев отметил, что сложившаяся ситуация как раз и должна простимулировать российских пользователей переходить на отечественные решения. На встречный вопрос Касперской, какая операционная система установлена на собственном ноутбуке Комлева, тот признался, что Windows, но лишь потому, что он «его таким уже купил».