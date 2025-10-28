Газета
Главная / Технологии /

IT-отрасль обсудила возможность введения уголовки за пиратство софта

Участники рынка считают, что борьба с пиратами может стимулировать переход на отечественные решения, но это не точно
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Участники IT-отрасли обсуждают необходимость введения ответственности за компьютерное пиратство – вплоть до уголовной. С предложением проработать антипиратские поправки, как минимум в Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (АПК и КоАП), 27 октября на встрече рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве выступил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. В свою очередь председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», президент ГК Infowatch Наталья Касперская выступила с резкой критикой этого предложения.

Идея вызвала жаркую дискуссию среди присутствующих. В частности, Касперская настаивала на том, что российские пользователи сейчас при всем желании не могут оплатить лицензии на иностранный софт, например лицензии на ОС Windows (продукт американской Microsoft). Комлев отметил, что сложившаяся ситуация как раз и должна простимулировать российских пользователей переходить на отечественные решения. На встречный вопрос Касперской, какая операционная система установлена на собственном ноутбуке Комлева, тот признался, что Windows, но лишь потому, что он «его таким уже купил».

