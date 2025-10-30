Газета
Технологии

Отечественный мессенджер «Роса» станет доступен на любом устройстве

Это должно помочь популяризации смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб», прогнозируют эксперты
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мессенджер «Роса», разработчиком которого выступает ранее принадлежавший экс-министру связи России Леониду Рейману «НТЦ ИТ Роса», до конца 2025 г. станет доступен для установки на любые устройства через веб-версию. Ранее мессенджером можно было пользоваться только с отечественного смартфона «Р-фон» и планшета «Р-таб», которые «НТЦ ИТ Роса» разрабатывает совместно с компанией «Рутек» (согласно «СПАРК-Интерфаксу», с 2015 г. принадлежит Рейману). Об этом «Ведомостям» рассказал член совета директоров АО «НТЦ ИТ Роса» и АО «Рутек» Сергей Кравцов.

«Роса мессенджер» представляет собой встроенный компонент экосистемы «Роса», разработанный специально под операционную систему (ОС) «Роса мобайл» и для устройств «Р-фон». В обновленной версии мессенджера был переработан дизайн, значительно расширена доступность сервиса с разных платформ и добавлена функция видеоконференцсвязи (ВКС). Аудио и видеозвонки сделаны на базе коммуникационной платформы OMMG 3.0 (Open Mobile Messenger Graph), рассказал Кравцов.

