Системы ERP могут приравнять к критической инфраструктуре

Тогда уже к 2028 году госорганизации должны будут заменить все решения немецкой SAP на российские аналоги
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Решения класса ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия) могут внести в перечень типовых отраслевых значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ). Такое нововведение обсуждается представителями индустриальных центров компетенций (ИЦК) с Минцифры с начала октября. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в разных IT-компаниях и подтвердил собеседник в промышленном холдинге. Если это решение будет принято, то организации – субъекты КИИ будут обязаны перейти на отечественные ERP к 1 января 2028 г.

ERP-системы – это, по сути, технологическое ядро предприятий, обеспечивающее функционирование ключевых бизнес-процессов, объясняет руководитель практики «ERP и финансы» компании «К2Тех» Юрий Силантьев. При использовании решений западных вендоров существуют операционные риски, среди которых возможность приостановки работы систем, ограничения функциональности или проблем с информационной безопасностью, предупредил он.

