Системы ERP могут приравнять к критической инфраструктуре

Решения класса ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия) могут внести в перечень типовых отраслевых значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ). Такое нововведение обсуждается представителями индустриальных центров компетенций (ИЦК) с Минцифры с начала октября. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в разных IT-компаниях и подтвердил собеседник в промышленном холдинге. Если это решение будет принято, то организации – субъекты КИИ будут обязаны перейти на отечественные ERP к 1 января 2028 г.