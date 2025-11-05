Цены на связь в 2026 году могут вырасти на 5–10%В следующем году россиян будет ждать более сдержанный темп роста цен по сравнению с текущим годом
В 2026 г. 96% российских телекомкомпаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы. Это следует из опроса Telecom Daily около 70 топ-менеджеров или владельцев операторских компаний с федеральным охватом, проведенного в октябре 2025 г. Примерно половина (48%) операторов связи могут поднять цены на услуги связи в 2026 г. в пределах 5–10%, а 16% – более чем на 10%.
70% опрошенных Telecom Daily считают, что в 2026 г. сильнее всего вырастут тарифы на комплексные виды услуг (например, мобильная связь с домашним интернетом), аренду защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам. 60% респондентов говорят о повышении цен на мобильную связь, 53% – на облачные услуги, центры обработки данных (ЦОД), и 50% – на фиксированный широкополосный доступ (ШПД) в интернет.