Цены на связь в 2026 году могут вырасти на 5–10%

В 2026 г. 96% российских телекомкомпаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы. Это следует из опроса Telecom Daily около 70 топ-менеджеров или владельцев операторских компаний с федеральным охватом, проведенного в октябре 2025 г. Примерно половина (48%) операторов связи могут поднять цены на услуги связи в 2026 г. в пределах 5–10%, а 16% – более чем на 10%.