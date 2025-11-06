Дешевая электроника стала пользоваться большим спросом

По данным компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны), медианная цена на рынке электроники и предметов бытовой техники за январь – сентябрь 2025 г. составила 8340 руб., это на 8% ниже, чем за аналогичный период 2024 г. Медианная цена на непродовольственные товары составила 3404 руб. в 2025 г., в то время как само число покупок упало на 7%, сообщил генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.