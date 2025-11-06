В России обещают сделать первого антропоморфного робота

Группа компаний-разработчиков, вошедших в состав Новой технологической коалиции (НТК), разработали прототип первого антропоморфного робота, который сможет обучаться в процессе взаимодействия со средой. В будущем робот сможет передвигаться, манипулировать предметами и разговаривать с людьми за счет мимики и «эмпатического» поведения. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель НТК.