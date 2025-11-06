У России к 2028 году может появиться процессор для базовых станций LTE

У России к 2028 году может появиться процессор для базовых станций LTEПока в отечественном оборудовании приходится использовать китайские чипы
Разработчик отечественного радиоэлектронного оборудования для СОРМ (средства для проведения оперативно-розыскных мероприятий) и анализа трафика «Сигналтек» к 2028 г. планирует разработать процессор для базовой станции (БС) стандарта LTE (4G). Об этом на форуме «Спектр-2025» рассказал генеральный директор компании «Софтайм» (разработчик БС LTE) Павел Смирнов. «Софтайм», по его словам, собирается применять процессор в своем оборудовании.
Речь идет о разработке специализированного baseband-процессора для базовых станций LTE, пояснил «Ведомостям» представитель «Сигналтека». Аналогичные решения разрабатывают и производят такие компании, как американская Qualcomm, нидерландская NXP и китайская HiSilicon (Huawei), добавил он. Baseband-процессоры от Qualcomm, NXP, HiSilicon, а также японской Fujitsu недоступны на российском рынке, обращает внимание генеральный директор ComNews Group Леонид Коник.