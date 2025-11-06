Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

У России к 2028 году может появиться процессор для базовых станций LTE

Пока в отечественном оборудовании приходится использовать китайские чипы
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Разработчик отечественного радиоэлектронного оборудования для СОРМ (средства для проведения оперативно-розыскных мероприятий) и анализа трафика «Сигналтек» к 2028 г. планирует разработать процессор для базовой станции (БС) стандарта LTE (4G). Об этом на форуме «Спектр-2025» рассказал генеральный директор компании «Софтайм» (разработчик БС LTE) Павел Смирнов. «Софтайм», по его словам, собирается применять процессор в своем оборудовании.

Речь идет о разработке специализированного baseband-процессора для базовых станций LTE, пояснил «Ведомостям» представитель «Сигналтека». Аналогичные решения разрабатывают и производят такие компании, как американская Qualcomm, нидерландская NXP и китайская HiSilicon (Huawei), добавил он. Baseband-процессоры от Qualcomm, NXP, HiSilicon, а также японской Fujitsu недоступны на российском рынке, обращает внимание генеральный директор ComNews Group Леонид Коник.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте