Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете

В России появится консорциум компаний, которые будут обмениваться информацией о новых мошеннических схемах в сфере информационной безопасности (ИБ) для предотвращения фишинга и кибератак. Речь идет в первую очередь о схемах, в которых используются социальная инженерия и искусственный интеллект (ИИ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ИБ-проекта «Кибердом» (принадлежит фонду «Сайберус», одним из учредителей которого выступает Юрий Максимов – сооснователь компании Positive Technologies). Он уточнил, что консорциум будет создан на базе «Кибердома». Эту информацию также подтвердили представители участников консорциума – компаний F6, Rutube, «Билайн» и «Логика молока» (ранее Danone в России).