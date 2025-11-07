Газета
Главная / Технологии /

Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете

В начале 2026 года его участники запустят платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и атак
Мария Арялина
Ведомости
Ведомости

В России появится консорциум компаний, которые будут обмениваться информацией о новых мошеннических схемах в сфере информационной безопасности (ИБ) для предотвращения фишинга и кибератак. Речь идет в первую очередь о схемах, в которых используются социальная инженерия и искусственный интеллект (ИИ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ИБ-проекта «Кибердом» (принадлежит фонду «Сайберус», одним из учредителей которого выступает Юрий Максимов – сооснователь компании Positive Technologies). Он уточнил, что консорциум будет создан на базе «Кибердома». Эту информацию также подтвердили представители участников консорциума – компаний F6, Rutube, «Билайн» и «Логика молока» (ранее Danone в России).

Консорциум получит название Центр аналитики социальной инженерии и ИИ в кибермошенничестве (Центр аналитики). В него также войдут госструктуры и крупный бизнес – Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан ФГУП «ГРЧЦ» по инициативе Роскомнадзора), Т-банк, Infosecurity (ГК Softline), рассказал представитель «Кибердома». В I квартале 2026 г. Центр аналитики запустит платформу, где будут публиковаться детальные отчеты для бизнес-сообщества и обобщенная информация для предупреждения граждан.

