Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию ФСБ

С весны 2025 г. операторы столкнулись с ситуацией, когда команды о прекращении оказания услуг стали приходить от самых разных ведомств, говорит аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Расхождения в требованиях приводили к неразберихе, в связи с чем восстановление связи обратно затягивалось на часы, а то и на дни. «Данный акт, по всем признакам, определяет орган, который будет регулировать взаимодействие с операторами», – уточнил эксперт.