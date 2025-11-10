Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию ФСБ

Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию ФСБТакую инициативу Минцифры одобрил кабмин
Российские операторы должны будут прекращать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), если это необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. Соответствующие поправки, разработанные Минцифры, планируется внести в ст. 44 и 46 федерального закона «О связи». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные Минцифры поправки, рассказали «Ведомостям» источник в Белом доме и близкий к комиссии.
Согласно проекту поправок, оператор связи обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ. Конкретные «установленные случаи» определяются и детализируются в соответствующих нормативных правовых актах президента РФ и правительства РФ. В самом законопроекте они описываются общими фразами как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства».
При этом оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб, говорится в документе.
Проект согласован с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ также получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.
Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов подтвердил, что правительство РФ рассмотрело законопроект, расширяющий полномочия ФСБ в сфере регулирования услуг связи. «Суть законопроекта заключается в том, чтобы обязать операторов связи прекращать предоставление услуг связи по запросу ФСБ, если такой запрос связан с защитой граждан и государства от угроз безопасности. Важно отметить, что основания для таких запросов будут определяться нормативными актами президента РФ и правительства РФ», – сказал Черепанов.
Зампред правления АЮР также считает, что законопроект предоставит ФСБ эффективный инструмент для оперативного реагирования на угрозы, распространяющиеся через средства связи. «Кроме того, законопроект предусматривает освобождение операторов от ответственности за возможные нарушения условий договоров оказания услуг связи, если эти нарушения вызваны выполнением требований ФСБ», – резюмировал Черепанов.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры и аппарат правительства.
Такая мера не нова, но теперь ее хотят формализовать и сделать технически оперативной, поясняет адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Сейчас операторы связи обязаны предоставлять государственным органам информацию об абонентах и оказывать содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в случаях, установленных законом, например, в рамках СОРМ (Система технических средств для оперативно-розыскных мероприятий), напоминает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Однако эти нормы разрозненны и не дают прямого механизма быстрого отключения конкретных номеров или устройств, отмечает Гавришев.
С весны 2025 г. операторы столкнулись с ситуацией, когда команды о прекращении оказания услуг стали приходить от самых разных ведомств, говорит аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Расхождения в требованиях приводили к неразберихе, в связи с чем восстановление связи обратно затягивалось на часы, а то и на дни. «Данный акт, по всем признакам, определяет орган, который будет регулировать взаимодействие с операторами», – уточнил эксперт.
«Новый законопроект призван унифицировать и ускорить эту процедуру, сделав ее обязательной для операторов и привязанной к конкретным нормативным актам, регулирующим действия в условиях угроз безопасности: например, терроризму, экстремизму, кибератакам», – согласен с ним Бедеров. То есть если спецслужбы зафиксировали, что номер используется для координации противоправных действий, для атаки на инфраструктуру или рассылки фишинговых сообщений, оператор будет обязан прекратить оказание услуг по запросу ФСБ без суда, уточняет Гавришев.
Вероятно, к «установленным случаям», когда операторы должны будут прекращать обслуживание абонентов, будут относиться проведение контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков или иных действий, угрожающих общественному порядку и безопасности, обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях или важных государственных мероприятиях, борьба с организованной преступностью, когда использование связи может способствовать совершению тяжких преступлений, перечислил Бедеров.
«Это шаг к созданию единой оперативной системы реагирования, где блокировка номера или устройства происходит не по решению суда, а по внутреннему акту ведомства – как временная мера «в целях защиты», – резюмировал юрист.
Эта инициатива станет продолжением мер, принятых для обеспечения безопасности, борьбы с мошенничеством и противоправными действиями, говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Сейчас операторы и так обязаны выполнять требования правоохранительных органов, ограничивая связь по требованию. Нынешние поправки решают вопрос, связанный со скоростью выполнения данного запроса, заключает эксперт.
С юридической точки зрения нововведение усиливает оперативные полномочия спецслужб, говорит Гавришев. Формально закон говорит о «ситуациях, установленных актами президента и правительства», но это достаточно широкая формулировка, которая может охватывать не только экстремизм, но и любые действия, расцененные как угроза безопасности, опасается юрист.